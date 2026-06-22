Даже не прикрылись легендой: Плетенчук рассказал об атаке РФ на турецкий сухогруз

По словам военного, враг постоянно модернизирует дроны, чтобы наносить удары по гражданским судам в режиме реального времени.

Российские оккупанты намеренно поразили в Черном море судно, принадлежащее гражданину Турции. Как пояснил в эфире телемарафона пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, поразить небольшую подвижную цель очень непросто, поэтому речь идет об открытом терроризме.

"Несмотря на то, что у России довольно длительные и сложные отношения с Турецкой Республикой, они (россияне – УНИАН) все равно наносят удары по тем судам, судовладельцами которых являются граждане Турции", – подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что попадания российских беспилотников в ночь на 22 июня по гражданским судам нельзя назвать "последствиями" ударов. Такую версию можно было бы предположить, если бы суда были повреждены во время стоянки в порту – такие случаи происходили ранее, когда РФ атаковала украинские порты. Однако сейчас попадание произошло, когда турецкий сухогруз находился в море, а поразить такую небольшую движущуюся цель – очень непросто, пояснил военный.

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"Это, конечно, целенаправленные атаки. Российская Федерация прибегает к обычным террористическим действиям. Потому что никаких оснований для ударов по гражданским судам у них, конечно, нет. Если раньше они прикрывались различными легендами о якобы перевозке оружия, то сейчас они уже даже этого не делают – это уже просто открытый терроризм", – подчеркнул представитель ВМС Украины.

Он отметил, что экипаж был эвакуирован и доставлен на берег, где им оказана вся необходимая помощь. Как отметил военный, члены экипажа доставлены в соответствующие медицинские учреждения, однако о том, в каком состоянии здоровья находятся иностранцы сейчас, ему неизвестно.

Какими дронами атакуют суда в Чёрном море

Как отметил Плетенчук, враг обычно применяет "Шахеды", "Герберы", "Италмасы" – всё, что у него есть для дроновых атак. По словам спикера, противник постоянно модернизирует беспилотники – чтобы наносить удары в режиме реального времени.

"Если обычные дроны-камикадзе, такие как "Шахеды", работают по заданным координатам, то эти (модернизированные – УНИАН) должны быть управляемыми, чтобы поразить такие цели", – сказал военный.

Удар РФ по иностранным судам

Как писал УНИАН, ночью 22 июня россияне атаковали в Черном море с помощью дронов гражданские иностранные суда.

В частности, в результате удара БПЛА на сухогрузе Турции VICTRESS (под флагом Панамы) возник масштабный пожар. На борту находились девять членов экипажа – граждане Египта, Турции и Индии. Один из моряков – повар – получил смертельные ранения. Экипажами катеров ВМС ВС Украины была успешно проведена спасательная операция по эвакуации экипажа сухогруза.

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