Притула впервые показал лицо младшего сына (фото)

Маленького Марка крестили в Киеве.

Известный украинский волонтер, в прошлом ведущий и шоумен Сергей Притула впервые показал лицо младшего сына.

Вчера, 21 июня, многодетный звездный отец покрестил маленького Марка в Киево-Печерской лавре, которую в ночь на 15 июня РФ повредила во время массированной атаки на Киев. Сергей поделился фотографиями этого важного события в своем Instagram, где он позировал с сыном и женой Екатериной.

"У православных пополнение! Сегодня Марк в прямом смысле этого слова пришел на свои крестины. Россия наносит удары по нашей святыне, но Лавра живет и принимает прихожан! Вижу большой символизм в том, что таинство крещения состоялось именно здесь. Свет победит тьму!" – подписал снимки Притула.

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К слову, для крещения Сергей выбрал белую рубашку и брюки, такой же наряд был и у его сына.

К слову, Притула сыграл свадьбу в 2015 году. Вместе с возлюбленной они воспитывают троих общих детей: двух дочерей – 9-летнюю Соломию и 5-летнюю Стефанию, а также Марка, которому 10 месяцев. Также у Сергея есть старший сын Дмитрий от первого брака.

Напомним, ранее Сергей Притула тронул сердца редким фото со всеми четырьмя детьми.

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