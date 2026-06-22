В Италии могут оштрафовать на 200 евро за обычное действие: туристка поделилась своим опытом

Тем временем в Венеции критикуют власти за взимание платы за вход в город с однодневных посетителей.

Путешественница-журналистка Джои Хендлер, впервые побывавшая в Италии, рассказала, что во время поездки в Венецию едва не получила штраф в размере до 100 евро (около 86 фунтов стерлингов) за нарушение правила, о существовании которого даже не догадывалась, пишет The Mirror.

Поездка в Италию стала частью двухнедельного тура по Европе. В течение шести дней журналистка посетила несколько популярных городов страны. Впоследствии в своей колонке она поделилась пятью самыми большими сожалениями, связанными с этой поездкой.

Вспоминая события октября 2022 года, Хендлер рассказала об инциденте, произошедшем в Венеции после пешеходной экскурсии. После длительных поисков места для обеда она так и не смогла найти свободный столик в переполненных заведениях.

Видео дня

Тогда журналистка решила купить мороженое.

"В конце концов я смирилась с ситуацией, выстояла очередь за джелато и села на ступеньку в тени, чтобы его съесть", - написала она.

Впрочем, именно это решение и оказалось ошибкой.

"Я уже собиралась попробовать первую ложку, когда сотрудники неподалеку начали активно жестикулировать, показывая мне, чтобы я встала. Как выяснилось, я нарушила правило этикета, за которое, согласно информации городских властей Венеции, могут оштрафовать на сумму от 100 до 200 евро", - отметила журналистка Business Insider.

За что могут оштрафовать в Венеции

Информация о запрете содержится не только в разъяснениях местных правоохранительных органов, но и на официальном сайте городских властей.

Там отмечается:

"Не употребляйте пищу и напитки, сидя на земле; не сидите и не лежите на набережных и фундаментах зданий, памятниках, мостах, лестницах, колодцах и специальных помостах, предназначенных для передвижения во время наводнений".

За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 100 до 200 евро. Кроме того, в отношении нарушителя может быть применен так называемый DASPO - временный запрет на пребывание в месте, где было совершено нарушение.

Власти Венеции объясняют, что такие ограничения введены для сохранения городской среды, поддержания чистоты, а также из соображений безопасности и гигиены.

Среди других запретов для туристов - купание в каналах, выбрасывание мусора в недопустимых местах, прогулки по городу в купальниках, кормление голубей и чаек, передвижение на велосипедах в определенных районах, а также ночевка в общественных местах.

"Действующие правила, соблюдение которых контролирует муниципальная полиция Венеции, запрещают определенные виды поведения в целях сохранения чистоты города и его исторического ландшафта, а также с учетом безопасности и общественной гигиены. За их нарушение предусмотрены административные штрафы - от 25 до 500 евро", - отмечают местные власти.

Штрафы - не единственные дополнительные расходы, с которыми могут столкнуться туристы в Венеции, говорится в статье. В 2024 году город стал первым в мире, ввел взимание платы за вход для однодневных посетителей.

Изначально она составляла около 5 евро и действовала в самые загруженные дни с апреля по июль, а впоследствии ее применение расширили. Новоизбранный мэр Венеции Симоне Вентурини уже заявил о возможности повышения сбора до 50 евро. В то же время существует мнение, что подобная практика противоречит самой природе открытого города. Бывший мэр Венеции Массимо Каччари даже призвал полностью отменить этот механизм.

"Нет ни одного другого города в Италии или Европе, в который нужно покупать билет на вход, как будто это музей. Это варварство, это нецивилизованно и, на мой взгляд, противоречит конституции. Это просто возмутительно. Я думал, что Вентурини будет более рассудительным, чем его предшественник, и отменит этот сбор", - заявил он.

Другие новости туризма

Напомним, новоизбранный мэр Венеции Симоне Вентурини намерен резко повысить и без того спорный сбор для туристов, приезжающих в город всего на один день. За право въезда в город с путешественников он хочет взимать 50 евро. Аргумент - власти надеются сдержать наплыв посетителей в периоды наибольшей туристической нагрузки.

Вас также могут заинтересовать новости: