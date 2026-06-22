В Украине резко подорожали огурцы и капуста: какие цены на овощи сейчас

Большинство фруктов и ягод оптом также активно дорожали.

Оптовые цены на огурцы в Украине, несмотря на летний сезон, за прошедшую неделю выросли ровно на 10 гривень – с 25-40 до 35-50 грн/кг. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

При этом помидоры продолжают дешеветь – их отпускают по 65–85 вместо 70–100 грн/кг неделей ранее. Также ощутимо снизилась стоимость сладкого перца – со 125–170 до 100–120 грн/кг.

Из популярных овощей в Украине почти вдвое взлетела цена на молодую белокочанную капусту – с 15–18 до 27–30 грн/кг. В то же время молодой картофель, напротив, подешевел – с 35–65 до 18–65 грн/кг.

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Стоимость килограмма старого картофеля на оптовом рынке выросла на гривну – до 14–17 грн. Килограмм репчатого лука подорожал сразу на 3 гривны, или на 20% – до 16–18 грн. На баклажаны разброс цен резко сузился – с 100–190 до 120–130 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте сильно подорожали груши – с 45–80 до 65–90 грн/кг. Также выросли цены на клубнику – с 70–120 до 90–180 грн/кг и черешню – с 70–110 до 130–190 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что овощи в Украине будут дешевыми только летом, а уже осенью могут подорожать до 15%. Мясо, по его словам, может подорожать до 20%, тогда как общее подорожание хлеба за год составит 25%.

При этом заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас отметила, что летом также традиционно снижается потребление молочных продуктов, поэтому сети будут предлагать акционные скидки на эту группу товаров. В наибольшей степени это коснется продуктов с высоким содержанием жира, таких как масло и сметана.

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