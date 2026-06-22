Фрукт, у которого потемнела мякоть, далеко не все рискуют употреблять.

Авокадо любят многие люди, а в последние годы оно стало неотъемлемой частью "инстаграмных" правильных завтраков. Однако те, кто покупал себе такое лакомство, замечали, что отрезанная вечером половинка фрукта наутро уже потемнела. Из-за этого люди переживают и сомневаются, можно ли есть авокадо с коричневой мякотью или лучше выбросить.

Можно ли есть потемневший авокадо внутри

Авторы британского издания Express объясняют, можно ли есть авокадо, если на нем темные пятна, насколько это безопасно для здоровья и что вообще делать с таким фруктом. Оказалось, что проблема потемнения мякоти - это не новость, ведь съесть целый авокадо за раз получается не у всех. Как правило, люди оставляют половинку "на потом", а затем обнаруживают изменение цвета.

По словам автора издания, который на своем опыта рассказывает, как он поступает, если авокадо потемнел внутри, можно просто соскрести ножом те участки, которые визуально смущают. Вместе с этим мужчина все равно выяснил у диетологов, правильно ли он делает и не подвергает ли себя риску какого-нибудь заболевания.

Видео дня

Диетолог из Flex Therapists Дестини Муди объяснила, что потемневший авокадо далеко не всегда можно считать испорченным. Как только фрукт оставляют на воздухе, мякоть сразу начинает менять оттенок, и это совершенно нормальный процесс. То же самое происходит с любыми фруктами - например, яблоками или бананами.

Муди говорит, что если коричневой стала только поверхность мякоти, то авокадо можно есть, если соскоблить верхний слой или смешать коричневую часть с зеленой. Возможно, визуально это будет выглядеть не очень аппетитно, но точно никаких рисков для здоровья не несет.

Мелисса Йегер, руководитель отдела питания в My Fitness Pal, подтвердила слова Муди - она сказала, что "тревожный" внешний вид авокадо обусловлен лишь впечатлениями человека, а не реальной опасностью для здоровья. Каждый может проверить это самостоятельно - даже на вкус разница между зеленой и коричневой частями мякоти не особенно ощутима.

Василики Синопулу, зарегистрированный диетолог и преподаватель по обобщению доказательств в Ланкаширском университете, в свою очередь, подробно рассказала, как выглядит испорченный авокадо внутри, и как отличить опасный продукт от того, который просто потемнел. По ее словам, если фрукт неприятно пахнет, покрылся плесенью даже частично, слишком мягкий на ощупь или даже скользкий, то его уже нужно выбрасывать и нельзя есть - он однозначно испорчен. Если употребить такой авокадо в пищу, можно на себе испытать все "прелести" желудочно-кишечных заболеваний.

Как хранить авокадо, чтобы он не испортился

Несмотря на то, что потемневший авокадо никакой опасности не представляет, и его можно есть, если убрать коричневые участки, лучше все равно знать, как хранить авокадо, чтобы он дольше сохранял привлекательный внешний вид.

Габриэла Пикок, диетолог, эксперт по долголетию и основательница GP Nutrition советует класть фрукт в герметичный контейнер, а тот - в холодильник. Также можно сбрызнуть авокадо небольшим количеством лимонного или лаймового сока, чтобы замедлить процесс потемнения. Карли Кэмпбелл из Bite Sized Bash рекомендует накрывать фрукт пищевой пленкой или смазывать оливковым маслом - такие барьеры помогут мякоти долго не темнеть.

Вас также могут заинтересовать новости: