Инвестиции, экспорт и поддержка ВСУ: как Метинвест Ахметова готовится к новой волне развития после войны

По словам Салеева, компания выстраивает стратегию развития одновременно на нескольких временных горизонтах - от решения текущих задач до планирования развития до 2040 года.

"Метинвест" рассчитывает после завершения войны реализовать новые инвестиционные проекты, расширить международное партнерство и интегрироваться в европейскую металлургическую отрасль.

Компания уже ведет переговоры со стратегическими инвесторами и рассматривает металлургию как одну из основ послевоенного восстановления Украины. Об этом рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса Группы "Метинвест" Ильдар Салеев в ходе форума "УП 100. Бизнес: 20 лет "Экономической правде".

По словам Салеева, компания строит стратегию развития одновременно на нескольких временных горизонтах - от решения текущих задач до планирования развития до 2040 года. В долгосрочной перспективе "Метинвест" видит себя современной европейской металлургической компанией, которая производит "зеленую" сталь, работает на основе электрометаллургии и является частью глобальных производственных цепочек.

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После завершения войны компания планирует более активно развивать партнерство с международными инвесторами. По словам Салеева, интерес к украинской металлургии уже наблюдается как со стороны инвестиционных фондов, так и со стороны стратегических игроков отрасли, однако потенциальные партнеры ожидают стабилизации ситуации с безопасностью.

В "Метинвесте" убеждены, что именно промышленность станет одним из ключевых двигателей экономического восстановления Украины и ее интеграции в Европейский Союз. Развитие металлургии, модернизация производства и привлечение новых инвестиций должны обеспечить стране более прочную экономическую основу после завершения войны.

В то же время компания по-прежнему остается одним из крупнейших инвесторов и экспортеров Украины. С начала полномасштабного вторжения "Метинвест" вложил в развитие предприятий почти 40 млрд грн, по итогам 2025 года обеспечил более 150 млрд грн экспортной выручки, а на поддержку Сил обороны Украины в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" направил уже более 7,3 млрд грн.

Салеев также напомнил, что за 20 лет "Метинвест" превратился из локального производителя в международную промышленную группу с предприятиями в Украине, Болгарии, Румынии, Италии и Великобритании. Значительную часть этого пути компания прошла в условиях войны, однако продолжила инвестировать в развитие производства и сохранять роль одного из ключевых экспортеров украинской экономики.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I квартале 2026 года уплатил 4,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В целом с начала полномасштабной войны, включая результаты I квартала 2026 года, объем налоговых отчислений группы достиг почти 78 млрд грн. Кроме того, компания остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

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