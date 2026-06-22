Христианский корпус, фонд 'Надежда' и Валерий Дубиль доставили на фронт электробайки и детекторы дронов

Христианский корпус совместно со стратегическим партнером – Благотворительным фондом молодежной инициативы "Надежда", председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем, президентом фонда Витой Присяжнюк и партнерами передали украинским защитникам очередной крупный груз помощи.

На передовую отправились электробайки, аппараты для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse, детекторы дронов FOX, Starlink, зарядные станции, генераторы, сетометы и другое оборудование, которое помогает военным и спасает жизни.

К отправке присоединились лидеры Христианского корпуса – командир батальона "Братство" Алексей "Боргезе" Середюк и командир спецподразделения ГУР МО Украины "Стугна" Дмитрий Линько, посол Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" Евгений Хмара, а также волонтеры и партнеры фонда.

Христианский корпус объединяет боевые подразделения ГУР, выполняющие задачи на самых сложных участках фронта. В основе этого объединения – братство, взаимная поддержка, любовь к ближнему, ответственность за побратима и служение Украине.

"Вера в Бога, молитва и братство – это основа Христианского корпуса. Перед боевыми выходами мы молимся, и за годы войны не раз убеждались, что Божья помощь и поддержка побратимов спасают жизни. Именно поэтому мы объединяемся с людьми, которые помогают военным, ведь сегодня каждый на своём месте борется за Украину и за жизнь наших защитников", – отметил Алексей "Боргезе" Середюк.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" с начала полномасштабного вторжения осуществил уже более 415 миссий на передовую. Помощь фонда систематически поступает подразделениям ГУР МО Украины, Силам специальных операций, Десантно-штурмовым войскам, Национальной гвардии, пограничникам и боевым бригадам на самых горячих направлениях фронта.

"Мы постоянно работаем с подразделениями и хорошо знаем, что сегодня нужно на передовой. Детекторы дронов помогают своевременно выявлять угрозу со стороны FPV, аппараты Easy Pulse дают медикам шанс спасти раненого, а электробайки обеспечивают мобильность там, где обычная техника становится легкой мишенью для врага. Именно поэтому мы продолжаем наши миссии и доставляем оборудование, которое помогает спасать жизни украинских защитников", – подчеркнул Валерий Дубиль.

Электробайки сегодня активно используются штурмовыми и разведывательными группами на передовой.

"Сегодня скорость и мобильность часто определяют успех операции и спасают жизни бойцов. Электробайки позволяют быстро перемещаться, незаметно работать на сложных участках и выполнять задачи там, где использование автомобилей сопряжено со слишком высоким риском из-за постоянной угрозы вражеских FPV-дронов. Это техника, которая уже доказала свою эффективность в ходе боевых действий", – подчеркнул Дмитрий Линько.

Отправка этого груза стала возможной благодаря поддержке партнеров и благотворителей – Анатолия Шкрибляка, Антона Бахура, Артема Чаплигина, Анны Лактионовой, компании Schiller AG, которые помогают обеспечивать военных необходимым оборудованием и спасать жизни защитников.