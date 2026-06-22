Силы обороны поразили центр космической связи РФ под Москвой, – Генштаб

Кроме того, был нанесен удар по ряду других важных объектов РФ.

Украинские защитники нанесли удар по центру космической связи "Дубна", расположенному в Московской области России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что после атаки на объекте началось масштабное задымление. В настоящее время Силы обороны еще выясняют результативность атаки.

Кроме того, украинские защитники нанесли удары по полигону подготовки операторов БПЛА в районе временно оккупированного Дебальцево в Луганской области, а также по пунктам управления БПЛА в районах Мирнограда и Перестройки в Донецкой области.

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Также сообщается о поражении командно-наблюдательных пунктов РФ недалеко от Илек-Пеньковки в Белгородской области России, а также в районе Покровска в Донецкой области. Кроме того, Силы обороны нанесли удар по автомобильному мосту возле Васильевки в Запорожской области, который оккупанты использовали для переброски войск и обеспечения российской оккупационной армии в регионе.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее украинские защитники нанесли удары по ряду объектов по обе стороны Крымского моста. На фоне этих атак в Силах беспилотных систем также намекнули на возможное поражение самого моста в будущем, отметив, что во время упомянутого удара украинские защитники "очень близко и с разных ракурсов видели Крымский мост".

Президент Владимир Зеленский ранее также подчеркивал, что Украина уже разработала новые БПЛА, способные летать на расстояние более 3000 километров. Он подчеркнул, что Силы обороны уже начали процесс возвращения войны в российские дома и добавил, что Украине известны адреса важных объектов на территории РФ.

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