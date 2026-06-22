Для ракет Ruta уже выпущено 1000 двигателей: что это значит для Украины

Нидерланды готовы профинансировать поставку около 700 крылатых ракет Ruta Украине.

Нидерландская компания Destinus сообщила о выпуске 1000-го турбореактивного двигателя T150, который используется в крылатых ракетах семейства Ruta. В Defense Express считают, что это является позитивным сигналом для Украины, которой ранее пообещали поставить около 700 таких ракет при финансовой поддержке Нидерландов.

Как сообщили в Destinus, двигатель T150 предназначен для крылатых ракет Ruta B1 (Block 1) и Ruta B2 (Block 2). В компании отметили, что "эта веха укрепляет возможности Европы по производству двигателей для крылатых ракет в промышленных масштабах".

Отмечается, что этот двигатель был полностью разработан силами компании и производится на производственной линии, расположенной в Европе. В то же время долю европейских комплектующих и фактические темпы производства не раскрывают.

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Главный производственный директор Destinus Сидней Берндт заявил, что компания ориентируется на выпуск тысяч ракет в год. Кроме того, уже запланировано дальнейшее наращивание производственных мощностей, в частности благодаря совместному предприятию Rheinmetall Destinus Strike Systems, которое в первую очередь будет сосредоточено на усовершенствовании существующих и создании новых решений в области ракетных систем.

Значение для Украины

В Defense Express обратили внимание, что данные о производстве двигателей T150 для крылатых ракет Ruta B1/B2 являются позитивным сигналом для Украины. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что компания может в достаточно сжатые сроки поставить Силам обороны крылатые ракеты Ruta в рамках запланированного заказа.

На днях министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Нидерланды готовы профинансировать поставку около 700 крылатых ракет Ruta для Сил обороны Украины. При этом пока неизвестно, о какой именно модификации ракеты идет речь. Во время визита Федорова на предприятие Destinus ему демонстрировали именно вариант Ruta B1.

Что известно о разработке Ruta

В Defense Express напомнили, что недавно Destinus представила третью итерацию крылатых ракет Ruta B3 (Block 3) с двигателем T220, находящуюся в стадии разработки. Она будет иметь дальность до 2000 км, боевую часть весом 250 кг и тепловизионную головку самонаведения. Летные испытания Ruta B3 запланированы на 2027 год.

"Для сравнения: Ruta B1 имеет дальность более 300 км и может нести полезную нагрузку свыше 150 кг, тогда как Ruta B2 получила увеличенную дальность в 700 км, а также ряд других усовершенствований – переход к повышению малозаметности, возможность запуска с самолетов и т. д.", – отмечают аналитики.

Сколько ракет Ruta уже получила Украина, официально не сообщалось. В Defense Express предполагают, что в настоящее время могли поставляться тестовые партии, по результатам испытаний которых компания совершенствует имеющиеся версии и разрабатывает новые. Ранее сообщалось, что Ruta поставляется Силам обороны с начала 2024 года.

Аналитики также подчеркивают, что если первую версию действительно можно назвать реактивным дроном, то уже вторая и третья версии – это полноценные крылатые ракеты.

"Кроме того, в Destinus совместно с компанией Shield AI активно работают над интеграцией в Ruta боевого искусственного интеллекта Hivemind. Поэтому в скором времени Украина может получить возможность наносить удары по РФ роями этих ракет под координацией разведывательного дрона V-BAT", – резюмировали в Defense Express.

Больше новостей о ракетах Ruta

В середине мая сообщалось, что в Украине пройдут испытания новой версии ракеты Ruta с дальностью до 2000 км. Отмечалось, что запускать ракету можно будет как с воды, так и с суши.

Также СМИ писали о том, что вскоре по России полетят рои умных ракет Ruta на базе ИИ. Сообщалось, что в ходе испытаний удалось создать автономный рой дронов с искусственным интеллектом, который сможет уничтожать цели на земле и в воздухе.

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