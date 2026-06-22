Цены на нефть упали после переговоров между США и Ираном

Снижение цен обусловлено, прежде всего, улучшением перспектив дипломатического прорыва между США и Ираном.

Цены на нефть марки Brent в понедельник, 22 июня, снизились после завершения переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Тегеран заявил, что добился послаблений в отношении экспорта нефти и нефтехимической продукции, что ослабило опасения по поводу дефицита сырья на мировом рынке, пишет Reuters.

Отмечается, что нефть марки Brent подешевела на 1,19 доллара, или на 1,48% – до 79,38 доллара за баррель по состоянию на 06:16 по киевскому времени.

В начале торгов котировки росли до 82,30 доллара за баррель на фоне напряженного начала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Рост цен также поддерживали угрозы президента США Дональда Трампа возобновить войну против Ирана и заявление Тегерана о повторном закрытии Ормузского пролива.

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Фьючерсы (договор на покупку или продажу актива в будущем) на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне 76,73 доллара за баррель. В то же время более активный августовский контракт подешевел на 21 цент – до 75,64 доллара за баррель.

"Снижение цен обусловлено прежде всего улучшением перспектив дипломатического прорыва между США и Ираном, что возрождает надежды на то, что санкции против Ирана в конечном итоге могут быть смягчены", – отметила основательница исследовательской компании SS WealthStreet Суганда Сачдева.

В понедельник высокопоставленные чиновники США и Ирана завершили первый раунд переговоров в Швейцарии. По словам посредников, встречи начались в воскресенье в соответствии с меморандумом, согласованным на прошлой неделе для продления неустойчивого режима прекращения огня как минимум на 60 дней.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна получила исключения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, размораживание части заблокированных активов, а также запуск программы восстановления и развития Ирана. По ее мнению, такое развитие событий позволит вернуть на международные рынки почти 1,5 миллиона баррелей иранской нефти в сутки, что существенно увеличит глобальное предложение в условиях умеренного роста спроса.

В то же время аналитики отмечают, что риски новой эскалации остаются высокими. Перед началом переговоров количество судов, проходивших через Ормузский пролив, резко сократилось. Это произошло после того, как Иран объявил о повторном закрытии водного пути, обвинив Израиль и США в нарушении условий временного мирного соглашения.

Дополнительную напряженность на рынке вызвали израильские удары по Ливану. По данным государственного агентства NNA, 20 июня в результате атак погибли не менее 20 человек. Это произошло через день после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

Аналитики ING накануне завершения переговоров в Швейцарии отмечали, что путь к более долгосрочному соглашению будет сложным, а в течение 60-дневного перемирия сохраняются реальные риски возобновления боевых действий.

Несмотря на это, на прошлой неделе цены на нефть упали более чем на 8% из-за ожиданий увеличения поставок. Рынок рассчитывает как на освобождение танкеров, которые оставались заблокированными в районе Персидского залива, так и на возможную отмену американских санкций против иранской нефти в рамках потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Глава Национальной иранской нефтяной компании Хамид Бовард сообщил по государственному телевидению, что через линию блокады уже прошло более 25 миллионов баррелей иранской нефти.

Между тем ОАЭ, Кувейт и Ирак в течение последней недели предложили клиентам дополнительные объемы нефти. Заместитель министра нефти Ирака по вопросам добычи заявил, что страна планирует постепенно восстановить добычу до уровня 4,2–4,3 миллиона баррелей в сутки.

Война США против Ирана – последние новости

22 июня завершился первый раунд переговоров между высокопоставленными представителями США и Ирана в Швейцарии. Стороны договорились о механизме прекращения боевых действий в Ливане и открыли канал связи, чтобы обеспечить безопасное прохождение торговых судов через спорный пролив.

20 июня Bloomberg сообщал, что Израиль сорвал переговоры президента США Дональда Трампа с Ираном на неопределенный срок. По словам журналистов, бои между Израилем и "Хезболлой" на юге Ливана продолжались без перерыва.

19 июня стало известно, что Иран вновь заявил о закрытии Ормузского пролива и приостановке переговоров о прекращении войны с США. Тогда в Иране заявили, что пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока США и Израиль не выполнят требования.

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