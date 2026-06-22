У Навроцкого обиделись, что Зеленский отправил им орден по почте

Кроме того, в канцелярии объяснили, почему не лишили орденов Муссолини и Шредера.

Отправив Орден Белого Орла обратно в Польшу по почте, президент Владимир Зеленский в очередной раз обидел поляков. Об этом говорится в посте министра канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Агнешки Енджак в сети Х.

В канцелярии также объяснили, почему не отозвали эту же награду у итальянского диктатора Бенито Муссолини, российской императрицы Екатерины II и немецкого пророссийского политика, бывшего канцлера Герхарда Шредера.

"Первые двое давно умерли, и Польша не отменяет орден посмертно. Бывший канцлер Германии, напротив, никогда не оскорблял польскую нацию так открыто, как украинский президент, хотя его деятельность от имени путинской России следует осудить как вредную для Польши и Европы. Во времена правления Шредера в Германии не было установлено ни одного памятника в честь Гитлера или Гиммлера. Ни одно подразделение Бундесвера не было названо в честь "героев СС", – отметила Енджак.

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Также она указала на то, что Зеленский, когда получал награду три года назад, "не жаловался на её наличие" у Муссолини или Шредера.

"Более того, он добавил еще одно оскорбление к оскорблению, связанному с наименованием подразделения украинской армии в честь "героев УПА", отправив награду обратно курьером", – отметили в канцелярии.

По словам министра, "суть дела заключается в умышленном оскорблении украинским лидером нации, которая на протяжении последних четырёх лет доказала свою самую искреннюю дружбу с Украиной".

"Не уважают убийц предков тех, кто помогал тебе, когда это был вопрос жизни или смерти. Когда кто-то протягивает руку помощи, и ты с радостью её принимаешь, не оскорбляют человека, который тебе помогает. Давайте будем откровенными: президент Навроцкий отозвал орден, но не отозвал свою протянутую руку. Мы поддерживаем Украину, но не позволим, чтобы нас оскорбляли", – заявили в администрации президента Польши.

Зеленский вернул Орден Белого Орла

Как сообщал ранее УНИАН, 19 июня президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как президент Украины присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

20 июня Зеленский вернул Навроцкому орден, опубликовав фото из "Новой почты", где готовилась посылка для отправки награды. При этом он подчеркнул: "Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить".

Вслед за польскими орденами после решения Польши отказались и бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. Также глава Офиса президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

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