Мила Кунис поделилась секретами счастливого брака с Катчером

Актёры уже более 11 лет вместе.

Известная во всем мире голливудская актриса Мила Кунис раскрыла секреты счастливого брака с актером Эштоном Катчером.

Во время интервью в шоу "The Drew Barrymore Show" звезда фильма "Черный лебедь" призналась, что их знакомство произошло ещё в подростковом возрасте на съёмках сериала "That '70s Show". Поэтому, когда спустя много лет между ними завязались романтические отношения, они уже хорошо знали биографию друг друга.

"Мы знали истории друг друга, никто ничего не объяснял. Он знал меня с разных сторон, и я знала всё, что было в его жизни – и в хорошем, и в плохом, и в уродливом смысле... Поэтому, когда мы снова соединились, мы уже не узнавали друг друга, а знали всё. Кстати, между нами никогда не было секретов", – отметила Кунис.

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К слову, Кунис и Катчер поженились в 2015 году. После свадьбы у них родилось двое детей. Их союз, несмотря на различные слухи, считается одним из самых крепких в Голливуде. Мила подчеркивает, что давно приняла актера таким, какой он есть, и любит его с каждым днем все сильнее.

"Наши основы, наш фундамент – всё построено на уважении, потому что мы знаем друг друга давно. Мне было 14, а ему – 19, когда мы впервые заговорили. Не забывайте, что люди могут развиваться вместе. Также важно знать, что в любой момент жизни мы сможем расти вместе, ведь мы уже это сделали. Знаете, он никогда не скажет: "Ну, это не тот человек, на котором я женился". Он скажет: "Все хорошо, давай пойдем вперед вместе", – сказала актриса.

Напомним, ранее стало известно, что Мила Кунис и Эштон Катчер собрали для украинцев 20 миллионов долларов.

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