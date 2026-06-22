Когда доллар вырастет до 47 гривень: аналитик озвучил прогноз курса в Украине

По базовому сценарию официальный курс доллара будет оставаться в диапазоне 44,65–45,10 грн.

В базовом сценарии курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44,65–45,10 гривни, однако в конце года возможно движение к отметке 46–47 гривень, если сохранится глобальное укрепление американской валюты и дефицит на внутреннем рынке. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На прошлой неделе Национальный банк Украины, по оценке эксперта, неожиданно изменил курсовую логику, фактически сосредоточившись на удержании уровня около 45 гривень за доллар. На фоне глобального ослабления евро по отношению к доллару регулятор активнее сдерживал именно доллар, тогда как евро корректировался более свободно.

Аналитик отмечает, что нынешний уровень около 45 грн за доллар стал чувствительным ориентиром для НБУ, который поддерживается даже в условиях значительного дефицита валюты на межбанковском рынке. В то же время такая стратегия может быть временной и частично связанной с монетарными решениями и коммуникацией регулятора.

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На мировых рынках евро продолжил терять позиции по отношению к доллару и опустился ниже 1,15 долл./евро по сравнению с показателем около 1,18 месяц назад. Это происходит на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США, что поддерживает американскую валюту.

"Доллар показал рост по отношению ко всем группам валют, криптовалютам и драгоценным металлам. И должен был бы укрепиться и по отношению к гривне, но не в этот раз. Как бы то ни было, мы наблюдаем курсовую стабилизацию гривни", – отметил Шевчишин.

В Украине официальный курс доллара вырос на 0,2% – до 44,90 грн, наличный на 0,1% – до 45,125 грн. Евро, напротив, подешевел: официальный курс снизился на 0,8% – до 51,46 грн, наличный на 0,6% – до 51,97 грн.

По словам аналитика, население активизировалось на валютном рынке: объемы покупок выросли примерно на 10% и составили в среднем 101 млн долларов в день, что является существенной долей наличного сегмента.

В базовом сценарии, отмечает эксперт, курс доллара будет оставаться в диапазоне 44,65–45,10 грн (официальный) и 44,75–45,25 грн (наличный). Для евро прогноз составляет 51–52 грн официально и 51,5–52,5 грн на наличном рынке.

"НБУ придерживается правила конструктивной неопределенности. Чтобы никто не догадался, куда пойдет курс в краткосрочной перспективе. Тем не менее, общий девальвационный тренд указывает на потенциал движения доллара к 46–47 грн в 4-м квартале", – резюмировал аналитик.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 22 июня снизился на 10 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 51,75 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,90 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52 грн/евро, а курс продажи – 51,77 грн/евро.

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