30-градусная жара не покинет Украину на этой неделе

Температура будет немного колебаться, но все равно в Украине будет преобладать умеренно жаркая погода.

На этой неделе погода в Украине будет жаркой, но без экстремальных температур. Периодически ожидаются кратковременные летние дожди, но все же будет преобладать сухая и солнечная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 22 июня, дожди пройдут на западе и севере Украины. В большинстве областей ожидается +25°...+30°, на Закарпатье - до +32°.

Во вторник, 23 июня, дожди сконцентрируются на юго-западе Украины, а жара немного ослабнет. Столбики термометров в большинстве областей покажут +24°...+29° и только на юге температура будет повышаться до +30°...+31°.

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24 июня существенных осадков в Украине не ожидается, только местам на юге страны могут пройти небольшие дождики. Температура в течение дня +24°...+29°.

В середине недели, 24 июня, местами по стране, кроме западных областей, могут пройти кратковременные дожди. Температура снизится до более приятных +22°...+27°, местами на западе и юге - до +28°...+30°.

Перед выходными осадки вероятны на севере и северо-востоке, а на остальной территории будет сухо и очень солнечно. Комфортнее всего будет на северо-востоке, где столбики термометры покажут +23°...+25°. На остальной территории воздух прогреется до +25°...+30°, на Закарпатье - до +33°.

На выходных в Украине сохранится умеренная жара, а дожди ожидаются только на востоке страны.

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