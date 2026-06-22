В Украине начался сезон летних отключений: эксперт спрогнозировал, сколько не будет света

ДТЭК обещает восстановить электроснабжение киевлянам до 16:00.

Жители отдельных районов Киева в понедельник, 22 июня, сообщили об отключении электроэнергии. В частности, отключения света фиксировались в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах.

Кроме того, свет пропал и в части Оболонского района, в частности, на улице Иорданской. Как сообщают жители столицы, в домовых чатах появляются сообщения о начале аварийных отключений электроэнергии.

Фактически в Украине уже начался сезон летних отключений света из-за чрезмерного использования кондиционеров, рассказал УНИАН председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

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"В принципе, да, можно сказать, что сезон летних отключений электроэнергии в Украине уже начался. Не забываем, что враг готовит следующие обстрелы, которые могут еще больше усугубить дефицит из-за повреждений подстанций – хотя и домашняя работа по их защите выполнена неплохо", – отметил эксперт.

Главной причиной отключений стало массовое использование кондиционеров из-за летней жары.

"Сейчас наблюдается дефицит электроэнергии в утренние и вечерние часы. Это связано с тем, что активно используется кондиционирующее оборудование. Кондиционеры в совокупности в Украине могут создавать дополнительный дефицит электроэнергии на уровне до 1,8–2 ГВт/ч. Это огромная цифра. Кроме того, повышение среднесуточной температуры выше +20°C на 1°C дополнительно приводит к увеличению потребления на 250 МВт/ч. То есть дефицит еще больше возрастает. И этот совокупный дефицит приводит к тому, что в Киеве и других регионах Украины происходят отключения бытовых потребителей. В основном бизнес покрывает эти потребности, но тех мощностей, которые создавал бизнес – почти 3 ГВт – сейчас не хватает", – констатирует Игнатьев.

Летом блоки АЭС выходят на плановый ремонт – это еще одна причина. В то же время на импорт электроэнергии из Европы особо рассчитывать не стоит.

"Не забываем, что два энергоблока АЭС, а это 2 ГВт·ч, сейчас выведены на плановый ремонт. Хотя они и идут с опережением графика, но всё равно. В Европе сейчас также жара – у наших соседей румын, венгров, словаков, поляков. Поэтому у них нет такого объема электроэнергии, чтобы поставлять нам для покрытия нашего дефицита. Сейчас импорт намного ниже. Все это в совокупности приводит к дефициту электроэнергии. Поэтому в различных регионах, где потребление наибольшее, но нет возможности передать и распределить электроэнергию, как раз и возникает дефицит", – говорит эксперт.

Свет будут отключать, даже если украинцы будут меньше использовать кондиционеры, считает специалист.

"Если мы вместе сократим потребление за счет отказа от использования электроэнергии для кондиционеров, то в утренние часы это может составить до 2 часов, не учитывая обстрелы. В вечерние часы – от 3 до 4 часов", – прогнозирует Игнатьев.

Между тем в ДТЭК подтверждают отсутствие света в Днепровском и Дарницком районах Киева вследствие аварии. Согласно сообщению энергетиков, электроснабжение должно возобновиться в домах до 16:00.

Отключения света в Украине – последние новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что вероятность отключения света возрастает с повышением среднесуточной температуры. По его словам, украинцам не избежать графиков почасовых отключений, однако повторение длительных зимних блэкаутов летом вряд ли возможно.

В то же время эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная предупреждает, что российские оккупанты могут использовать Запорожскую АЭС в военных целях по сценарию, схожему с подрывом плотины Каховской ГЭС.

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