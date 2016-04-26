Генсек Совета Европы назвал запрет Меджлиса угрозой для всех крымских татар

Соответствующее заявление Ягланда распространено сегодня пресс-службой Совета Европы, передает корреспондент УНИАН.

"Я очень обеспокоен решением, принятым судом в Симферополе, объявить Меджлис крымскотатарского народа "экстремистской организацией и запретить его", - заявил Ягланд.

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Он отметил, что в докладе, подготовленном недавно правозащитной делегацией, которую генсек направлял в Крым, глава делегации, посол Жерар Штудман предупредил, что возможное решение о запрете Меджлиса будет означать новый виток репрессий в отношении крымских татар.

"В докладе, недавно представленным Комитету министров Совета Европы, в частности, указывалось, что признание Меджлиса экстремистской организацией может значительно увеличить риск дальнейшего отчуждения крымскотатарского сообщества и изолировать его от остального населения, проживающего на полуострове. Сегодня, после решения суда, этот риск стал очень значительным. Поэтому я призываю соответствующие органы принять необходимые меры, чтобы отменить это решение", - заявил Ягланд.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединение "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность в РФ.

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовным преследованием не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.