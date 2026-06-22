Премьер-министр Великобритании Стармер объявил об отставке

Он сообщил королю о своём решении.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Он заявил, что покидает и должность лидера Лейбористской партии и сообщил королю о своем решении, пишут Sky News и The Guardian.

Он отметил, что "с уважением" воспринимает то, что он не лучший человек для того, чтобы возглавить партию на следующих выборах.

"Вопрос, который сейчас ставит перед собой моя партия, заключается в том, есть ли у меня самые лучшие возможности возглавить ее на следующих всеобщих выборах. Я слышал ответ партии на этот вопрос, и воспринимаю его с уважением", - сказал Стармер.

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В то же время, как заверил он, каждое его решение было направлено на то, чтобы вывести страну на первое место. Стармер также сообщил, что обратился в Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии с просьбой разработать график конкурса на должность лидера партии.

Выдвижение кандидатур продлится с 9 по 16 июля, перед каникулами в работе парламента. Это означает, что, вероятно, к началу работы парламента в сентябре появится новый лидер Лейбористской партии, пишет Sky News.

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