Эта песня 1982 года до сих пор остаётся лучшим треком для путешествий

"Telegraph Road" звучит на радиостанциях, несмотря на 14-минутную продолжительность.

Британская рок-группа Dire Straits в 1982 году выпустила песню "Telegraph Road", которая стала настоящим гимном путешествий.

Как пишет издание Parade, этот трек сразу же выделялся своей уникальностью и вошёл в альбом Love Over Gold. Гитарист и основатель группы Дэвид Нопфлер рассказал, что идея для написания композиции возникла после поездки во время тура по США. Тогда музыкант был поражён предприятиями, районами и промышленностью вдоль шоссе, он представлял себе историю, разворачивавшуюся там на протяжении поколений.

"Вместо того чтобы сосредоточиться на одном персонаже, Нопфлер использовал песню, чтобы описать поколения перемен. Начиная с одинокого мужчины, прокладывающего путь через дикую природу, эта песня показывает рост городов, фабрик и шоссе, прежде чем в конце концов задуматься об экономическом упадке и угасании американской мечты", – пишут критики.

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Сам же музыкант вспоминал об этом периоде так:

"На самом деле я ехал по той дороге и читал в то время книгу под названием "Рост почвы" и просто соединил эти две вещи. Тогда дорога просто показалась бесконечной, и я задумался, какой она была, когда начиналась, какой она должна была быть изначально".

Хит "Telegraph Road" – что важно знать

Кстати, "Telegraph Road" длится более 14 минут. Несмотря на нестандартную для песни продолжительность, она быстро стала любимой среди фанатов Dire Straits. Музыканты сумели передать ощущение движения и яркие образы, что и сделало трек одной из лучших рок-песен для путешествий.

Интересно, что прошло 44 года с момента выхода, однако она по-прежнему популярна и звучит на радио.

Напомним, ранее УНИАН писал о летнем хите 1966 года, который считается одним из лучших уже на протяжении 60 лет.

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