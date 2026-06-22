Цены на аренду комнат в Украине пересмотрели: какие области стали самыми дорогими

В Киевской области медианная цена аренды комнаты составляла 4 тыс. грн.

Самым дорогим регионом в мае стала Закарпатская область, где медианная цена комнаты достигла 6 тысяч гривень в месяц, что на 20% больше, чем год назад.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", в число регионов с самой высокой стоимостью аренды также вошли: Львовская область – 5 тыс. грн в месяц (цена с мая 2025 года не изменилась) и Черновицкая область – 4,5 тыс. грн (цена выросла на 12,5% по сравнению с маем 2025 года).

В то же время в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ривненской, Черкасской, Ивано-Франковской и Киевской областях медианная цена аренды комнаты составляла 4 тыс. грн.

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За 3,5 тыс. грн можно было арендовать комнаты в Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях. При этом в Кировоградской и Одесской областях аренда стоит 3 тыс. грн, а в Николаевской и Сумской – 2,5 тыс. грн.

В Харьковской области медианная цена комнаты увеличилась с 2,3 тыс. грн до 3 тыс. грн, в Запорожской – с 2,5 тыс. грн до 3 тыс. грн, а в Черниговской – с 2 тыс. грн до 2,5 тыс. грн. В Донецкой области аренда снизилась с 3,5 тыс. грн в мае 2025 года до 3 тыс. грн в мае 2026 года.

Самые доступные цены на аренду комнат в мае 2026 года зафиксированы в Херсонской области – 1,5 тыс. грн в месяц (в мае 2025 года – 2 тыс. грн).

Где самый высокий спрос на аренду комнат

Отмечается, что наиболее активно арендаторы искали комнаты в долгосрочную аренду в Запорожской области. В области количество откликов на одно объявление увеличилось в 4,4 раза по сравнению с маем прошлого года. Также существенно вырос интерес к аренде комнат в Харьковской области – почти втрое, в Николаевской – в 1,7 раза, а в Закарпатской – в 1,5 раза.

Среди регионов с ростом спроса также:

Черкасская область – рост спроса на 38% по сравнению с маем 2025 года;

Хмельницкая область – на 28%;

Черновицкая область – на 26%;

Полтавская область – на 24%;

Днепропетровская область – на 20%;

Ивано-Франковская область – на 17%;

Львовская область – на 14%;

Кировоградская область – на 9%.

Снижение спроса на долгосрочную аренду комнат

В то же время в некоторых регионах спрос на аренду комнат снизился. Наибольшее падение зафиксировано в Херсонской области – количество откликов на одно объявление уменьшилось в 6 раз по сравнению с маем 2025 года.

Также снижение спроса наблюдалось в:

Черниговской области – на 46%;

Волынской области – на 40%;

Ривненской области – на 32%;

Сумской области – на 24%;

Тернопольской области – на 15%;

"Запорожская область стала лидером по темпам роста спроса и остается среди регионов с относительно доступной арендой – 3 тыс. грн в месяц. Аналогичная ситуация наблюдается в Харьковской области, где спрос вырос почти втрое, а цена аренды остается средней по Украине. Рост спроса в этих областях связан с потребностью во временном жилье из-за перемещения людей, военных и ситуации с безопасностью в прифронтовых регионах", – резюмировали аналитики.

Жилье в Украине – последние новости

По результатам исследования "OLX Недвижимость", за последние пять лет квартиры площадью 20–30 кв. м существенно подорожали по всей Украине . Лидером стал Ивано-Франковск, где за 5 лет медианная стоимость выросла на +217% до 9,5 тыс. грн (более чем в 3 раза). На втором месте – Ужгород с показателем +175% (11 тыс. грн в мае 2026 года).

Аналитики DIM.RIA отмечали, что в апреле стоимость жилья в Украине продолжила тенденцию роста. Тогда в новостройках цена за квадратный метр увеличивалась практически по всей стране. В то же время на вторичном рынке динамика была неравномерной.

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