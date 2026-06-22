Синоптик дал прогноз, дойдёт ли экстремальная жара с запада Европы до Украины

В ближайшие дни у нас температура будет повышаться до +30...+33 градусов.

На этой неделе украинцев ждет переменчивая погода с комфортной для лета температурой. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"К счастью, экстремальная жара из Западной Европы до нас не дойдет", – говорит эксперт.

По его данным, в ближайшее время температура будет находиться в пределах климатической нормы с незначительными колебаниями.

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Также время от времени из-за прохождения атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди, иногда в сопровождении грозы и порывистого ветра.

Погода 22 июня

Днем в западных, северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. В отдельных пунктах возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Воздух прогреется по всей стране до +27...+32 °С.

Погода 23 июня

Во вторник ночью дожди пройдут в северо-западных областях, а днем грозовые ливни охватят большую часть территории страны, за исключением Полесья, Крыма и Закарпатья. В отдельных пунктах дожди будут сопровождаться грозами, градом и шквалами до 17–22 м/с. Ночью термометры покажут +14...+19 °С, на крайнем юге местами до +21 °С. Днём температура поднимется до +27...+33 °С.

Погода 24 июня

В среду, по данным Кибальчича, ночью грозовые дожди пройдут в юго-восточной половине страны, а днем осадки ожидаются в северных областях. Во время гроз ветер местами может усиливаться до 15–20 м/с. Ночью будет +12...+18 °С, днем +26...+31 °С.

Жара в Украине продлится

О том, что 30-градусная жара не покинет Украину на этой неделе, сообщает и Погода УНИАН. По крайней мере до выходных по всей стране сохранится умеренная жара с периодическими дождями. В конце недели термометры покажут +25°...+30°, а дожди пройдут только на востоке страны.

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