Из конфет M&M’s уберут два культовых цвета: в чем причина

В новой версии конфет не будет синего и коричневого цветов.

Компания-производитель культовых конфет M&M’s в августе представит новую версию сладостей без искусственных красителей в честь своего 85-летия. Как пишет yahoo.com, при этом из линейки будут исключены два культовых цвета конфет – коричневый и синий.

Как объяснила Mars Snacking, эти цвета невозможно воссоздать с помощью натуральных ингредиентов по разумной цене.

Исследователям удалось воспроизвести другие цвета, используя натуральные ингредиенты, но синий – представленный в 1995 году – оказался более сложным, отчасти из-за необходимости использовать спирулину, пигмент на основе водорослей.

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Для достижения той же интенсивности цвета этого ингредиента требуется значительно больше, что также создало сложности при производстве конфет коричневого цвета.

Компания рассматривала возможность замены синего и коричневого цветов на фиолетовый и розовый или перехода к трехцветной смеси, но в конечном итоге отказалась от этих вариантов.

В то же время в новой линейке без искусственных красителей останутся красный, желтый, оранжевый и зеленый цвета.

В 2016 году компания пообещала исключить искусственные красители из своих продуктов, но позже изменила свое решение, убедившись, что потребители не обеспокоены этим.

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