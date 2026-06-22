Названы самые надежные автомобили планеты в 2026 году: инфографика

В ходе исследования оценивались неисправности, выявленные первыми владельцами автомобилей после трёх лет эксплуатации.

Рейтинг самых надежных автомобилей в мире в этом году возглавил бренд Lexus – марка премиальных автомобилей, выпускаемых японской корпорацией Toyota Motor. Соответствующую инфографику представил портал Visual Capitalist.

Lexus занял первое место четвертый год подряд, показав хороший результат – 151 проблема на 100 автомобилей (индекс PP100, или Problems Per 100 Vehicles). Второе место занял Buick с показателем 160, а тройку лидеров замкнул MINI с результатом 168.

Первое место не должно никого удивлять, ведь в целом японские производители оказались очень успешными.

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Subaru, Toyota, Nissan, Honda и Mazda показали результаты лучше средних по отрасли, подтвердив репутацию Страны Восходящего Солнца как одного из мировых лидеров в производстве надёжных автомобилей. Высокие показатели продемонстрировали такие премиальные западные бренды, как Cadillac, Porsche и BMW. Они вошли в верхнюю половину рейтинга.

В нижней части рейтинга оказались бренды, владельцы которых чаще всего сообщали о неисправностях. Значительные показатели проблемности были зафиксированы у Volkswagen, Volvo и Land Rover. Худший результат среди этих марок продемонстрировал Volkswagen – 301 проблема на 100 автомобилей. Это почти вдвое превышает показатель лидера рейтинга.

В целом ситуацию в отрасли вряд ли можно назвать хорошей – в этом году водители сообщали о большем количестве проблем с автомобилями, чем когда-либо ранее (204 проблемы на 100 автомобилей).

Наиболее проблемным из оцениваемых направлений стали мультимедийные системы. Сегодня программные сбои вызывают больше нареканий, чем традиционные механические неисправности. Проблемы с подключением систем Android Auto и Apple CarPlay уже третий год подряд остаются наиболее часто упоминаемой жалобой автовладельцев.

Исследование также выявило значительные различия в надежности автомобилей в зависимости от типа силовой установки. Наименее надежной категорией стали плагин-гибриды: их показатель достиг 281 проблемы на 100 автомобилей. Это существенно хуже результатов предыдущего года. Автомобили с традиционными бензиновыми двигателями стали единственным типом, который продемонстрировал улучшение надежности – их средний показатель снизился до 198 проблем на 100 автомобилей.

Для создания графика были использованы данные, ранее представленные компанией J.D. Power. В её исследовании оценивались неисправности, выявленные первыми владельцами автомобилей после трёх лет эксплуатации.

Самые надёжные автомобили – последние новости

Напомним, ранее издание SlashGear, ссылаясь на исследование iSeeCars, назвало четыре самые надёжные модели Lexus. В список вошли Lexus IS, Lexus GX, Lexus RX Hybrid и Lexus ES Hybrid. По словам специалистов, эти автомобили способны без серьезных поломок преодолеть более 400 000 километров пробега.

А недавно автомобильные эксперты назвали четыре надёжных компактных автомобиля, которые стоит купить в 2026 году. Специалисты советуют обратить внимание на Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda3 и Hyundai Elantra.

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