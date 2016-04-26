Верховный суд аннексированного Крыма запретил Меджлис

Такое решение вынесла коллегия судей во главе с Натальей Терентьевой по иску так называемого прокурора Крыма Натальи Поклонской, сообщают 15 минут.

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"Признать общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", - говорится в решении коллегии судей во главе с Натальей Терентьевой.

После оглашения приговора все собравшиеся немедленно покинули зал. На улице первый заместитель Меджлиса Нариман Джелял пообещал собравшимся, что члены Меджлиса будут подавать апелляцию и искать все возможные пути для европейского суда.

Глава центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля первым сделал комментарий по "решению суда" на своей странице в соцсети. "Шоу завершилось, дама удовлетворена!" − написал он.