Следующее заседание Комитета Ассоциации Украина-ЕС состоится осенью в Киеве

Следующее заседание межпарламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС состоится осенью в Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила после заседания этого комитета, которое состоялось 25-26 апреля в Европарламенте, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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"Мы надеемся, что одной из приоритетных тем, которые будут обсуждаться, кроме реформ, которые будет проводить Украина, так же будет вопрос реинтеграции и ситуация на востоке Украины", - сказала она.

Кроме того, по словам Геращенко, новый глава украинской делегации вместо Остапа Семерака, который недавно стал министром экологии, будет избран в мае.