Андрющенко заверил, что попадания по предприятию "точно есть".

В ночь на четверг, 18 сентября, взрывы раздавались в российском Волгограде: вероятно, украинские беспилотники атаковали предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Российские телеграмм-каналы писали о том, что местные жители слышали от 5 до 8 взрывов в южной части города. Впоследствии губернатор Андрей Бочаров сообщил, что якобы в регионе отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов. По его словам, "в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда выбиты окна и повреждена крыша в двух частных домах".

По данным Минобороны РФ, ночью их средства ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской областей и над оккупированным Крымом.

Видео дня

Между тем руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заверил, что попадание по предприятию "точно есть".

"Прилетело в Красноармейском районе, там, где "Лукойл"... В районе предприятия фиксируется пожар", - процитировал он свой источник.

Также Андрющенко сообщил, что во время атаки в городе выключали интернет и был введен план "Ковер" в аэропорту Волгограда.

Украинские удары по российским НПЗ

Ранее УНИАН писал, что 16 сентября в России был поражен Саратовский НПЗ. По данным Генштаба ВСУ, в районе объекта зафиксированы взрывы и пожар. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное.

Кроме того, сообщалось об ударе дронами по Киришскому НПЗ 14 сентября. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди отметил, что этот завод входит в пятерку российских предприятий по объему производства высокооктановых бензинов и других видов топлива. По словам "Мадьяра", там ежегодно перерабатывают около 20 млн тонн нефти.

Эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил логику украинских ударов по РФ. По его словам, они сосредоточены прежде всего на нефтяной инфраструктуре, потому что это самая легкая цель из доступных, ведь в НПЗ есть большие и важные элементы на поверхности, которые невозможно перенести или закрыть. Они являются частью технологического процесса и легко занимаются.

Вас также могут заинтересовать новости: