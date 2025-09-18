'ПриватБанк' изменил цены на валюту: курс доллара и евро 18 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 18 сентября, вырос на 2 копеек и составляет 41,37 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,77 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 18 сентября, также остался неизменным - 49,26 гривни.

Нацбанк установил на 18 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта незначительно ослабла - на 1 копейку. При этом официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,77 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 11 копеек.

Аналитики инвестиционной группы ICU отмечали, что НБУ на прошлой неделе позволял довольно заметные колебания курса, на 9-13 копеек по итогам дня. Однако колебания происходили преимущественно на уровне меньше 41,3 грн/долл. Специалисты считают, что регулятор может продолжать увеличивать амплитуду колебаний курса гривны, сохраняя его еще какое-то время неподалеку от текущего уровня.

