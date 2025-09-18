В 1831 году Солнце внезапно стало синим: ученые наконец-то разгадали загадку

Малоизвестное извержение вулкана Zav-1 на Курильских островах привело к глобальному похолоданию и атмосферным аномалиям.

В 1831 году Солнце приобрело жуткий голубой оттенок, урожай потерпел неудачу, а температура на континентах резко упала. В течение почти 200 лет причина этих аномалий была неизвестна - пока команда ученых не обнаружила малоизвестное извержение вулкана Zav-1 на острове Симушир в Курильском архипелаге России.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывают, что извержение нанесло глобальный удар: огромные объемы серы попали в стратосферу, образовав завесу сульфатных аэрозолей, которые отражали солнечный свет и вызывали значительное похолодание.

Очевидцы описывали странное лето: Солнце порой выглядело голубым, фиолетовым или зеленым, а повсеместные неурожай и холод сказались на Европе и Северной Америке. Предыдущие кандидаты на причину, в частности подводный вулкан Фердинандеа возле Сицилии, были слишком незначительными, чтобы объяснить глобальные эффекты.

Видео дня

Ученые проанализировали ледяные керны из Гренландии и Антарктиды и обнаружили микроскопические фрагменты вулканического стекла, которые совпадали с толстым слоем пепла на острове Симушир. Радиоуглеродное датирование и анализ изотопов серы подтвердили, что событие произошло летом 1831 года.

По оценкам, извержение Zav-1 выбросило в стратосферу около 12 тераграмм серы - по сравнению с извержением Пинатубо 1991 года. Это привело к снижению температуры в Северном полушарии на 0,5-1°C в течение 1831-1833 годов. Моделирование показало, что аэрозольный шлейф достигал 23 км в высоту, изменяя солнечное излучение и влияя на глобальные погодные системы, включая муссоны в Африке и Азии.

"Это были не только локальные последствия. Мы говорим о стратосферном занавесе с реальными глобальными эффектами", - отметил вулканолог Уильям Гатчисон, ведущий автор исследования.

Событие 1831 года наконец получило научное объяснение, подтверждая, как малоизвестные вулканические катастрофы могут радикально менять климат Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: