Имя четвертого человека он не назвал.

Певец и актер EL Кравчук (настоящее имя - Андрей Остапенко) поделился с подписчиками архивной фотографией, на которой можно увидеть и других звезд украинского шоу-бизнеса.

В среду, 17 сентября, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте старый снимок из одного из заведений. За столиком вместе с молодым певцом сидят Ирина Билык и Андрей Данилко. Он подписал фото очень коротко: "Было дело". Подписчики певца бурно отреагировали на такой "привет" из прошлого:

"Кайф. Это я все время думаю и представляю, как молодые артисты через 20-30 лет будут выставлять фотки своих коллабораций между собой или большой дружбы, которая продлится всю жизнь".

"Прекрасные!".

"Как приятно смотреть на такие фотографии. Это так ностальгично и чувственно".

"Какие молоденькие!".

"А кто четвертый?".

"Ируня как цветочек".

"Данилко просто огонь. Какой он красивенный".

