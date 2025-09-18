Рекордная безработица в США и неожиданно низкий спрос на топливо в стране не оставили ценам ни единого шанса.

Нефть утром 18 сентября дешевеет на фоне снижения ключевой ставки американской Федеральной резервной системой (ФРС), избытка "черного золота" на рынке и роста запасов дистиллятов в США, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 10:12 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 27 центов, до 67,68 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 31 цент, до 63,74 доллара за баррель.

Федеральная резервная система 17 сентября приняла решение о снижении ключевой ставки на 0,25% и намекнула, что это не последнее ее падение в 2025 году, учитывая рекордную безработицу в США за последние годы.

Издание отмечает, что снижение ключевой ставки ФРС, а, следовательно, и стоимости заимствований обычно стимулирует спрос на нефть и подталкивает цены к росту. Но последний шаг и намек на еще два снижения ставок в этом году уже были учтены в цене, считает старший рыночный аналитик компании Phillip Nova Приянка Садчева.

"Внимание рынков привлекло не только смягчение, но и пессимистическое послание Пауэлла", - сказала она, имея в виду председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Поспособствовал снижению цен на нефть более низкий, чем ожидалось, спрос на топливо в США, которые являются крупнейшим потребителем "черного золота" в мире, и избыток предложения на рынке. Запасы дистиллятов в Штатах, по данным тамошнего Управления энергетической информации, выросли на 4 миллиона баррелей. При этом участники рынка ожидали роста запасов на 1 миллион баррелей, что и вызвало беспокойство.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть 16 сентября снизились после результативной атаки украинских беспилотников на один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

Украинские беспилотники регулярно устраивают "хлопковые" вечера и ночи на российских НПЗ и удерживают мировые цены на нефть от падения, учитывая избыток предложения сырья на рынке.

Вместе с тем, аналитики Goldman Sachs также ожидают падения цен на нефть до 50 долларов за баррель до конца 2026 года, учитывая избыток "черного золота" на рынке.

