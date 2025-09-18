После покупки орхидея нуждается в пересадке и замене грунта. Как это сделать без вреда для растения?

Орхидеи могут годами радовать цветением в одном горшке, но со временем субстрат разлагается, перестаёт удерживать растение и обеспечивать его питанием. Кроме того, корни нередко перерастают горшок, и тогда пересадка становится необходимой.

Как пишет The Spruce, орхидеи люблять яркий, но не прямой свет, высокую влажность и хорошую вентиляцию. Важно чередовать периоды просушки с обильным поливом. Оптимальная температура – от +10 до +29 °С.

Магазинные орхидеи часто продаются в пластиковых стаканчиках, где корни утоплены в мокром мхе. В таких условиях нет циркуляции воздуха и растение быстро загнивает. Корни орхидей устроены так, чтобы моментально впитывать влагу, но они не берут питание из земли, поэтому им нужен особый субстрат.

Когда пересаживать орхидею?

Никогда не пересаживайте цветущую орхидею – сначала насладитесь бутонами. После того как цветонос засохнет, его обрезают стерильными ножницами и приступают к пересадке.

Что нужно для пересадки орхидеи - инструкция

Аккуратно выньте орхидею из горшка и очистите корни от мха. Здоровые корни – белые и упругие с зелёными кончиками.

Удалите повреждённые части. Все чёрные, мягкие или засохшие корни нужно обрезать.

Посадите в новый горшок. Используйте специальные ёмкости с большими дренажными отверстиями. Субстрат состоит из коры, древесного угля и крупных волокон. Растение должно быть зафиксировано, но не слишком плотно – новые корни сами прикрепятся к горшку.

Поставьте орхидею в светлое место, например, на восточное окно. Для поддержания влажности используйте поддон с галькой и водой, куда будет стекать лишняя влага.

Как ухаживать за орхидеей после пересадки - советы

Летом поливайте раз в неделю обильно, чтобы вода проходила через корни и наполняла поддон.

В период роста подкармливайте слабым удобрением один раз в неделю.

Зимой держите орхидею в тепле, но поливайте реже – около раза в месяц, лишь изредка опрыскивая листья. Подкормки зимой не нужны.

При сильной сухости можно поставить горшок в раковину и "искупать" растение, но делать это допустимо редко и только при полном последующем высыхании.

Что делать, когда пропадает орхидея

Если орхидея перестала цвести, листья сморщились или пожелтели – это сигнал, что условия нужно изменить: перенести горшок, скорректировать полив или свет. При правильном уходе орхидея каждый год будет выпускать новые корни, листья и дарить роскошное цветение.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чем поливать орхидею, чтобы цвела.

