Этот завод является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ.

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций (ССО) ВСУ поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, что в Волгоградской области Российской Федерации.

Согласно сообщению в Telegram-канале ССО, по предварительной информации, работа предприятия остановлена.

"Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ", - сообщили Силы спецопераций.

Видео дня

По их данным, ежегодный объем переработки предприятия - 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в России.

Удар по Волгограду 18 сентября: что известно

Как сообщал УНИАН, в российских телеграмм-каналах сегодня писали, что ночью в Волгограде прогремели от 5 до 8 взрывов в южной части города. Отмечалось, что вероятно, украинские беспилотники атаковали предприятие "Лукойл-Волгограднафтопереработка".

Российский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в регионе "отражена" массированная атака БПЛА. По его словам, "в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда выбиты окна и повреждена крыша в двух частных домах".

Между тем руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко выразил уверенность, что попадание по предприятию "точно есть".

