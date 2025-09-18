Беспилотный дирижабль на водородном топливе размером с автобус испытывают над португальскими водами для усиления морской безопасности НАТО.

НАТО проводит испытания автономного дирижабля на водородном топливе, который может стать новой платформой для морского патрулирования. Летательный аппарат размером с небольшой автобус совершал полеты над португальскими водами, собирая изображения кораблей и другие данные, пишет TWZ.

Тесты проходят в рамках учений REPMUS 25 и Dynamic Messenger 25, где альянс проверяет новейшие роботизированные системы: беспилотные надводные, подводные и воздушные аппараты. Цель - оценить, как эти технологии можно интегрировать в реальные военные операции.

Дирижабль разработала финская компания Kelluu. Он имеет длину около 12 метров, может находиться в воздухе до 12 часов на низкой высоте и не требует взлетной полосы. Аппарат способен нести различные сенсоры - от инфракрасных камер до систем, обнаруживающих электромагнитное излучение.

"Мы хотим передать эти системы в руки наших операторов и обеспечить соответствие оперативным требованиям союзных войск", - заявил представитель Объединенного морского командования НАТО Арло Абрахамсон.

В НАТО считают, что подобные аппараты могут повысить уровень ситуационной осведомленности, особенно на фоне угроз подводной инфраструктуре в Европе. Ранее в этом году альянс запустил операцию Baltic Sentry после серии саботажей кабелей, в которых подозревают Китай и Россию.

Кроме Португалии, дирижабли Kelluu также проходят оценку в Финляндии и Латвии, в частности в рамках экспериментов НАТО по цифровым сетям и искусственному интеллекту.

НАТО совершенствуется на фоне угрозы РФ

Недавнее вторжение 19 российских беспилотников в Польшу вызвало тревогу во всей Европе и ознаменовало новую опасную эскалацию гибридной войны РФ против Запада. В частности генсек НАТО Марк Рютте тогда заявил, что это была "самая большая концентрация нарушений воздушного пространства НАТО, которую мы когда-либо видели", а премьер-министр Польши Дональд Туск назвал такой случай "ближайшим к открытому конфликту со времен Второй мировой войны".

Как сообщал УНИАН, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что страны НАТО не совсем понимают, что такое современная ракетно-дроновая война. Случай с российскими дронами в Польше показал, что системы не работают должным образом.

Вас также могут заинтересовать новости: