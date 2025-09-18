Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, а евро - 48,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 18 сентября, вырос на 5 копеек - до 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 49,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,45 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,87 грн/евро, а курс продажи - 48,66 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 18 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта незначительно ослабла - на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,77 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 11 копеек.

Агентство Reuters пишет, что доллар сегодня пошел вверх после падения до минимума за 3,5 года после того, как ФРС США снизила ставки на четверть процентного пункта и указала, что будет постепенно снижать стоимость заимствований до конца года.

