Стало известно, как отреагировал на это сам президент США.

Disney's ABC сняла с эфира одно из топовых шоу в Соединенных штатах Америки - шоу "Jimmy Kimmel Live!" (Шоу Джимми Киммела) из-за слов об убийстве политического активиста и сторонника Дональда Трампа - Чарли Кирка.

На днях ведущий Киммел раскритиковал "банду MAGA", то есть тех, кто поддерживает политику президента США за то, что они пытаются использовать убийство мужчины в политических целях.

"Банда MAGA отчаянно пытается изобразить, будто мальчик, убивший Чарли Кирка, чем-то отличается от них, и делают все, чтобы заработать на этом политические баллы", - заявил Джимми.

После этих высказываний, как пишет Reuters, показ вечернего шоу Киммела приостановили на неопределенный срок.

К слову, сам Дональд Трамп уже отреагировал на эту новость. Президент, который неоднократно говорил вещателям, чтобы они прекратили транслировать неприемлемый для него контент, поздравил ABC с решением снять шоу с эфира.

"Они наконец решились сделать то, что нужно было сделать", - отметил Трамп.

Кстати, некоторые законодатели-демократы выступили против этого решения. Они отметили, что свобода слова в Америке подвергается нападению.

Что известно о шоу "Jimmy Kimmel Live!"

К слову, шоу "Jimmy Kimmel Live!" выходит с 2003 года. Оно считается одним из самых влиятельных в США. Джимми Киммел - один из самых популярных американских телеведущих, который в прошлом году был ведущим церемонии "Оскар". Кстати, ранее ABC уже отстранил от работы ведущего федерального корреспондента Терри Морана после его постов с критикой политики Дональда Трампа.

Напомним, ранее в Вашингтоне установили золотую статую Трампа с биткоином в руке.

