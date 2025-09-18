Disney's ABC сняла с эфира одно из топовых шоу в Соединенных штатах Америки - шоу "Jimmy Kimmel Live!" (Шоу Джимми Киммела) из-за слов об убийстве политического активиста и сторонника Дональда Трампа - Чарли Кирка.
На днях ведущий Киммел раскритиковал "банду MAGA", то есть тех, кто поддерживает политику президента США за то, что они пытаются использовать убийство мужчины в политических целях.
"Банда MAGA отчаянно пытается изобразить, будто мальчик, убивший Чарли Кирка, чем-то отличается от них, и делают все, чтобы заработать на этом политические баллы", - заявил Джимми.
После этих высказываний, как пишет Reuters, показ вечернего шоу Киммела приостановили на неопределенный срок.
К слову, сам Дональд Трамп уже отреагировал на эту новость. Президент, который неоднократно говорил вещателям, чтобы они прекратили транслировать неприемлемый для него контент, поздравил ABC с решением снять шоу с эфира.
"Они наконец решились сделать то, что нужно было сделать", - отметил Трамп.
Кстати, некоторые законодатели-демократы выступили против этого решения. Они отметили, что свобода слова в Америке подвергается нападению.
Что известно о шоу "Jimmy Kimmel Live!"
К слову, шоу "Jimmy Kimmel Live!" выходит с 2003 года. Оно считается одним из самых влиятельных в США. Джимми Киммел - один из самых популярных американских телеведущих, который в прошлом году был ведущим церемонии "Оскар". Кстати, ранее ABC уже отстранил от работы ведущего федерального корреспондента Терри Морана после его постов с критикой политики Дональда Трампа.
Напомним, ранее в Вашингтоне установили золотую статую Трампа с биткоином в руке.