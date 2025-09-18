Закрытие границы ударило по торговому маршруту, по которому перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС.

Польша закрыла границу с Беларусью во время российских военных учений, которые закончились 16 сентября, но Варшава не отменила свое решение. В результате торговля между Китаем и Европейским Союзом, которая ежегодно составляет 25 миллиардов евро, под угрозой остановки, пишет Politico.

Отмечается, что закрытие границы ударило по торговому маршруту, по которому перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС.

В прошлом году объемы грузоперевозок на этом маршруте выросли более чем на 10%, а стоимость товаров подскочила почти на 85%. Этот коридор стал критически важным каналом для онлайн-гигантов вроде Temu и Shein.

Видео дня

При этом польские компании также рискуют понести убытки. Государственная компания PKP Cargo предупредила, что длительное закрытие маршрута заставит перевозчиков искать обходные пути торговли через Казахстан, Каспийское и Черное моря, а дальше в Южную Европу или Турцию.

"Полное закрытие границы - критическая проблема не только для транспорта и логистики, но и для всей экономики", - отметил директор по стратегическим проектам отраслевой ассоциации Transport & Logistics Poland Артур Калисиак.

По его словам, около 10 тысяч белорусских водителей, работающих в польских транспортных компаниях, также застряли. Они не могут вернуться на работу в Польшу или домой.

Вопрос возобновления движения остается открытым. Бизнес не имеет четких сроков и не знает, получит ли компенсацию. Китай, со своей стороны, призывает Польшу гарантировать стабильность поставок, но без жестких требований.

Эксперты отмечают, что хотя объем торговли, проходящей через польско-белорусскую границу, значительный, он все еще недостаточен, чтобы заставить Пекин изменить свою позицию в отношении Москвы или Минска.

Военные учения "Запад-2025" - что известно

Российская Федерация и Беларусь провели совместные учения "Запад-2025", которые продолжались до 16 сентября. В Минобороны Литвы тогда оценили, что в учениях "Запад-2025" участвовало около 30 тысяч российских и белорусских военных. Операции охватывали Беларусь, Калининград, арктический регион и западные округа России.

9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: