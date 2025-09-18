Попытки УАВтормет помогать экспортерам лома в Приднестровье должны квалифицироваться как государственная измена, - эксперт

Все попытки Украинской ассоциации вторичных металлов "УАВтормет" максимально способствовать и помогать экспортерам металлолома наладить и существенно увеличить поставки сырья в пророссийский анклав Приднестровья должны квалифицироваться компетентными органами как государственная измена.

Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя официальное письмо президента "УАВтормет" Владимира Бублея к и.о. председателя Гостаможслужбы Украины Сергею Звягинцеву с просьбой разъяснить порядок таможенного оформления металлолома при его экспорте в Приднестровье.

"В настоящее время украинская металлургия находится в крайне затруднительном положении. Едва ли не самым болезненным является вопрос дефицита металлолома, без которого ни одно предприятие отрасли не может работать. Мало того, что экспорт этого стратегического сырья бьет все рекорды, а государственный бюджет не получает от этого никакой выгоды, ведь Украина имеет с Евросоюзом зону свободной торговли, так ассоциация ломозаготовителей пытается пролоббировать и максимально упростить экспорт лома в пророссийский анклав, никем не признанный Приднестровье", - сказал он.

По его словам, это не первый раз, когда "УАВтормет" занимается только вопросами экспорта сырья. "После широкомасштабного вторжения перед ломозаготовительной отраслью стоит много вызовов. Это и нехватка рабочих рук, это и перечень имеющихся перерабатывающих мощностей, это и, в конце концов, вменяемое прогнозирование способности ломозаготовителей обеспечить метпредприятия ломом. Кстати, "УАВтормет" до сих пор не предоставила Кабмину данные формирования баланса спроса-потребления лома, что является обязательным по закону", - отметил президент "Укрметаллургпром".

Он также напомнил, что в августе, когда СМИ начали публиковать информацию о возобновлении поставок лома в Приднестровье, "УАВтормет" распространила заявление, в котором осудила обнародование в информационном поле таких фактов. "Но при этом не было высказано никакого осуждения действий экспортеров-лома, которые фактически начали торговать с агрессором. В то же время, "Укрметаллургпром" уже много раз подчеркивал, что поставки лома в Приднестровье - это прямая торговля с агрессором и финансирование войны против Украины. Это абсолютно недопустимо, и поэтому я надеюсь, что специальные службы квалифицируют все эти действия и намерения как государственную измену", - констатировал Александр Каленков.

Напомним, что в сентябре этого года "УАВтормет" в официальном письме за подписью своего президента Владимира Бублея обратилась в Государственную таможенную службу Украины с просьбой официально разъяснить порядок таможенного оформления металлолома (код УКТ ВЭД 7204) при его экспорте в пророссийский анклав Приднестровья (пункт назначения - г. Рыбница, получатель груза - Молдавский МЗ).

"Учитывая значительный интерес предприятий-экспортеров к данному вопросу и его непосредственное влияние на осуществление внешнеэкономической деятельности, просим предоставить официальный ответ в кратчайшие возможные сроки. Работаем на Победу!", - констатировал в письме Владимир Бублей.