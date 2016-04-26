Гройсман назначил фигуранта коррупционного скандала заместителем министра экологии

12:50, 26 апреля 2016
Политика
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Заместителем Министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака назначен фигурант коррупционного скандала Виктор Канцурак.

REUTERS

Соответствующее распоряжение 20 апреля подписал премьер-министр Владимир Гройсман, говорится в расследовании Наші гроші.

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Как отмечается, во времена Януковича Канцурак был директором Департамента заповедного дела Министерства экологии и природных ресурсов, которое возглавлял сначала Николай Злочевский, а потом Эдуард Ставицкий.

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"В 2011 году Канцурак входил в состав тендерного комитета Министерства во время закупки спутниковых снимков территории Украины в австрийской фирмы "Austroplan Austrian Engineering GMBH" за 49,38 млн грн. Тогда на торги подавала заявку Харьковская Национальная академия городского хозяйства, которая предлагала эти фото за 250 тыс грн", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, дешевизна объяснялась тем, что запрашиваемые Минэкологии космические съемки территории Украины уже были проведены различными мировыми структурами и находились в свободном доступе в сети интернет. Однако тендерный комитет, как отмечает издание, под формальным предлогом отклонил заявку государственного украинского учреждения в пользу австрийской фирмы.

Ответственным за проведение тендера был заместитель Канцурака по Департаменту заповедного дела Игорь Иваненко. Тендерный комитет возглавлял замминистра Дмитрий Мормуль, который после Майдана стал помощником нардепа Виталия Чепиноги.

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