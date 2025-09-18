'Никогда не говори никогда': Александра Машлятина о возвращении команды 'Трио разные' на сцену 'Лиги Смеха'

Юбилейный сезон шоу обещает быть особенным.

В новом сезоне "Лига Смеха. 10 лет", который выходит на телеканале ТЕТ каждую пятницу в 22:00, зрители увидят любимых звезд комедийного сериала "Волонтеры". Ирина Сопонару, Александра Машлятина, Кирилл Ганин и Александр Станкевич объединились в одну команду, чтобы побороться за победу на юбилейном фестивале.

"Нам очень классно работалось этим составом на съемках, и пока сериал на паузе, мы решили использовать время с пользой. "Лига Смеха" - хороший повод снова собраться и выступить вместе", - поделилась Александра Машлятина.

Ранее она соревновалась в проекте в составе команды "Трио Разные" вместе с Анастасией Оруджовой и Алиной Блажкевич. Девушки отыграли три сезона подряд и стали одними из самых ярких участниц "Лиги Смеха". Сейчас они продолжают выступать втроем и развивать авторский ютуб-канал, а о возвращении в проект высказываются интригующе.

"У нас уже хрустят колени, и мы стали раньше ложиться спать. Боимся, что такое количество ночных репетиций, как раньше, мы уже не вывезем. Но никогда не говори никогда. Посмотрим", - прокомментировала Александра Машлятина.

"Лига Смеха. 10 лет" - это не просто юмористический проект. Это место, где рождаются новые звезды, которые хорошо шутят и объединяются для поддержки общества и войска. Юбилейный сезон обещает быть особенным: легендарные команды прошлых лет вернутся, а звездные тренеры зажгут новые лица. Не пропустите премьеру. Смотрите "Лига Смеха. 10 лет" каждую пятницу в 22:00 на телеканале ТЕТ.

