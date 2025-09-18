В съемках участвовали не все члены семьи.

Netflix показал официальный трейлер документальной ленты о певице, экс-участнице легендарной группы Spice Girls и модельере Виктории Бекхэм под названием "Виктория Бекхэм".

Как отмечает издание Variety, это будет трехсерийный проект, который сняла режиссер Надежда Холгрен. Интересно, что производством ленты занималась компания Studio 99, которую основал муж Виктории - Дэвид Бекхэм. Кстати, уже названа дата выхода сериала "Виктория Бекхэм".

"От создателей лауреата премии "Эмми" фильма "Бекхэм", премьера ленты состоится 9 октября", - отмечает Netflix.

О чем сериал "Виктория Бекхэм"

В центре сюжета жизнь Виктории Бекхэм, в частности, ее путь от участницы девичьей группы Spice Girls и девушки известного футболиста и до статуса дизайнера и матери четырех детей. Ожидается, что в проекте появятся также муж главной героини - Дэвид Бекхэм, а также их сыновья, дочь и знаменитые друзья. Кстати, по слухам, старший сын Бруклин и его жена Никола Пельц-Бекхэм не участвовали в съемках из-за напряженных отношений с семьей.

