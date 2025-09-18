В списке есть Тигр и Змея.

Гороскоп на 18 сентября 2025 года нсет судьбоносные перемены шести китайским знакам Зодиака. Этот четверг проходит под влиянием Дня Посвящения, когда в небе соединяются энергии Столпа Металлического Тигра, месяца Деревянного Петуха и года Деревянной Змеи, пишет YourTango.

Дни Посвящения связаны с новыми началами, первым шагом и запуском энергии, которая задает направление будущему. Год Деревянной Змеи продолжает курс трансформации, месяц Петуха усиливает стремление к искренности и верности, а значит, сегодняшний день несет смелость и ясность в любовной сфере.

Металлический Тигр придает энергии прямоту и силу. Это время, когда удача в любви приходит только тем, кто действует - будь то искренний разговор, признание или смелый шаг навстречу чувствам. Для шести счастливых знаков этот день может стать переломным моментом.

Тигр

Сегодняшний день буквально отражает вашу энергию, ведь это столп вашего знака. Удача в любви откроется тогда, когда вы позволите себе быть подлинными, не скрываясь за маской легкости и юмора. Кто-то близкий наконец сможет увидеть вашу глубину и почувствовать ту силу, которую вы долго держали в себе.

Любовь этого дня ощущается как электрический ток - словно встретились два одинаково сильных потока энергии. Теперь дело не в погоне, а в взаимном притяжении. Честность станет вашим главным магнитом.

Змея

2025 год, проходящий под вашим знаком, стал временем глубоких осознаний. В День Посвящения, 18 сентября, вы почувствуете потребность переписать свою любовную историю: отказаться от старых сценариев и позволить себе любить иначе.

Для вас удача в любви связана с созданием отношений, где есть настоящая взаимность. Когда вы перестанете соглашаться на меньшее, в вашу жизнь войдет человек, готовый к искренней близости. Именно сегодня у вас есть шанс открыть двери в новое.

Собака

Энергия Металлического Тигра усиливает вашу внутреннюю потребность в защите и преданности. Гороскоп на сегодня несет ясность, кто рядом с вами ради игры, а кто готов доказать серьезность поступками.

Жест верности или трогательный момент могут полностью изменить ваше представление о партнерстве. Удача придет тогда, когда вы ощутите любовь не на словах, а в делах.

Лошадь

День подталкивает вас не анализировать, а действовать. Удача в любви приходит к вам через движение: смелый шаг к человеку, который давно занимает ваши мысли, или открытость по отношению к тому, кто ждет вашего ответа.

Сегодня искра, которая вспыхнет, не угаснет - напротив, она перерастет в настоящий огонь. Это день, когда страсть соединяется с искренностью, рождая прочное чувство.

Кролик

Хотя месяц Петуха может показаться для вас слишком резким, энергия Металлического Тигра дарит смелость, о которой вы не подозревали. Удача в любви проявится через откровенные разговоры и моменты, когда правда меняет все.

Признавшись в том, что действительно чувствуете, вы откроете путь к отношениям, в которых есть безопасность и доверие. То, что начнется в этот день, пусть и тихо, будет прочным и сможет быстро укорениться.

Свинья

Влияние Металлического Тигра гармонично сочетается с вашим знаком, давая шанс начать новую страницу в любви. Если внутри вас оставались обиды или разочарования, сейчас момент оставить их позади и впустить свежую энергию.

Случайная встреча, слова прощения или маленький жест способны изменить все. Это не возврат к старому, а подлинное начало чего-то нового. Сегодня вы открываете дверь в историю, которая будет иметь долгосрочную силу.

