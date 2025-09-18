ГПСУ передают в ТЦК данные мужчин, которые незаконно пытаются пересечь границу, - Демченко

Нарушителей задерживают, а затем инициируют проверку каждого из этих на факт потенциального уклонения от мобилизации.

Государственная пограничная служба передает в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) данные мужчин, которые незаконно пытаются пересечь границу.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в подкасте для Центра противодействия дезинформации. По его словам, нарушителей задержат, а затем инициируют проверку каждого из них на факт потенциального уклонения от мобилизации.

"Им (нарушителям - УНИАН) предусмотрена административная ответственность. В то же время мы информируем работников Территориальных центров комплектования, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные", - пояснил Демченко.

Видео дня

Он добавил, что ГПСУ комплексно работает с другими государственными органами по задержанным нарушителям.

Незаконное пересечение границы - схемы уклонистов

Как сообщал УНИАН, мужчины призывного возраста регулярно пытаются незаконно пересечь государственную границу. С этой целью организовывают различные схемы. В частности, на Закарпатье организаторы незаконной переправки мужчин через границу переоделись в полицейскую форму и использовали транспорт с зеленой полоской, похожей на ту, что есть на инкассаторских машинах.

ГПСУ отмечала, что организаторы пытались скрыться от пограничников на таком автомобиле, но въехали в бетонный столб, в результате чего один человек серьезно травмирован.

Кроме того, двое жителей Закарпатья пытались незаконно переправить через украинско-словацкую границу своих земляков призывного возраста, влившись в похоронную процессию воина, погибшего на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: