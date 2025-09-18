Активность нашей звезды начала увеличиваться, хоть и ожидалось обратное.

После нескольких десятилетий относительного затишья, Солнце снова демонстрирует признаки пробуждения. По словам учёных, количество солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы вновь растёт. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.

Последние 17 лет солнечная активность неуклонно усиливается, нарушая тенденцию к снижению.

Как сообщается, начиная с 1980-х годов, каждый последующий 11-летний солнечный цикл был менее активным, чем предыдущий, с меньшим количеством солнечных пятен и вспышек. Активность достигла своего минимума в 2008 году, который стал самым спокойным годом за всю историю наблюдений.

Видео дня

"Все признаки указывали на то, что Солнце вступает в длительную фазу низкой активности. Поэтому стало сюрпризом увидеть обратную тенденцию. Солнце медленно просыпается", — заявил Джеймис Ясински из Лаборатории реактивного движения НАСА.

Результаты его исследования показали, что с 2008 года все ключевые показатели возросли: скорость солнечного ветра увеличилась на 6%, его плотность - на 26%, температура - на 29%, а сила межпланетного магнитного поля выросла на 31%. Всё это указывает на усиление магнитной активности на Солнце.

Повышение солнечной активности также означает больше геомагнитных бурь, которые вызывают полярные сияния, и более частые вспышки, представляющие опасность для спутников, космических станций и астронавтов.

Как сообщается, причины этого "пробуждения" пока остаются загадкой, хотя подобное уже случалось в истории.

Магнитные бури - прогноз на 18 сентября

Ожидается, что сегодня магнитной бури на Земле не будет. Несколько дней назад была магнитная буря, но она уже ослабла. по прогнозу, К-индекс будет не выше 3, а магнитная буря начинается с показателя 5.

Вас также могут заинтересовать новости: