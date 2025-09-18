Речь идет о Юрии Иванющенко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от "Партии регионов", подозреваемого в легализации 18 гектаров государственной земли на более 160 миллионов гривен.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале НАБУ, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком "Столичный" в пригороде Киева у нее возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.

"Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по 2 га и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам", - рассказали в Бюро.

Позже стороны урегулировали конфликт подписанием "понятийки" по совместному использованию земли рынка. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-депутата вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков. В заметке отмечается, что речь идет о бывшем депутате Юрии Иванющенко (известного как Юра Енакиевский).

Дальнейшее распоряжение земельным массивом было остановлено арестом, наложенным по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, в НАБУ отметили, что к реализации сделки причастны бывший народный депутат Украины от "Партии регионов" и два подконтрольных ему лица, столичная застройщица и подконтрольное ей лицо, а также бывший руководитель областного управления Госгеокадастра Украины.

Всем им было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (статья 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, статья 209 - Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Другие резонансные задержания

Как сообщал УНИАН, ранее в Службе безопасности Украины заявили, что на территории Украины был задержан и арестован народный депутат IX созыва от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, он был завербован Федеральной службой безопасности России задолго до начала полномасштабного вторжения и активно выполнял задания российской спецслужбы.

После задержания он был доставлен в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, речь идет о действующем народном депутате Федоре Христенко.

