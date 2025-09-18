Они надели платья, которые вместе напоминают об украинском флаге.

В среду, 17 сентября, в Виндзорском замке состоялся торжественный прием в честь государственного визита Дональда и Мелании Трамп в Великобританию.

Президента США и Первую леди встретили король Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Кульминацией дня стал роскошный банкет в зале Святого Георгия, где гостей ждало настоящее дефиле королевской элегантности, передает Business Insider.

Кейт Миддлтон выбрала изысканное платье от Phillipa Lepley. Кремовая шелковая ткань с нежным золотым кружевом подчеркивала ее фигуру. Длинные рукава, высокая горловина и классический крой добавляли сдержанного сияния. Образ довершили голубая орденская лента, жемчужный клатч и легендарная тиара Cambridge Lover's Knot, некогда принадлежавшая королеве Марии.

Видео дня

Мелания Трамп сделала ставку на яркий контраст - ее желтое платье от Carolina Herrera с открытыми плечами и высоким разрезом сразу привлекло внимание. Образ дополнили массивный фиолетовый пояс и зеленые серьги, создавшие неожиданную цветовую палитру. Это стало ощутимым отходом от более сдержанных нарядов, которые Первая леди обычно выбирала во время второго срока мужа.

Королева Камилла появилась в вечернем платье глубокого синего оттенка, которое дополнили жемчуг и бриллиантовые украшения. Интересно, что на официальном групповом фото украинцы сразу заметили символическое совпадение: ярко-желтое платье Мелании Трамп в сочетании с темно-синим нарядом королевы Камиллы создали ассоциацию с цветами украинского флага.

Напомним, ранее сообщалось, что во время этого визита американский президент Дональд Трамп несколько раз мог нарушить правила этикета.

Вас также могут заинтересовать новости: