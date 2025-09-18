Враг ударил беспилотниками по спасателям в день их профессионального праздника.

Россияне атаковали в Нежине Черниговской области подразделение ГСЧС, в результате чего один спасатель погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информируя о последствиях вражеских обстрелов области за сутки.

"Агрессор снова атаковал Нежин. Беспилотниками - "Шахедами" и "Геранями" - ударил по одному из подразделений ГСЧС. Цинично и жестоко: в День спасателя - по спасателям (День спасателя отмечают в Украине ежегодно 17 сентября, - УНИАН). К сожалению, 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм", - подчеркнул Чаус.

Кроме того, по его информации, ранения получил 36-летний спасатель. Сейчас он находится под наблюдением врачей в столичном госпитале. Еще один работник ГСЧС - в травматологическом отделении. Пострадавшему - 31 год.

Всего за минувшие сутки агрессор 22 раза обстрелял Черниговскую область. Зафиксировано 48 "приходов" в 14 населенных пунктах области.

Вражеские атаки на спасателей

Россияне активизировали террористические атаки по Украине в этом году, охотясь на гражданских и уничтожая инфраструктуру. Известны многочисленные случаи, когда враг устраивает "сафари" на автомобили со спасателями или медиками. Работники ГСЧС часто попадают под повторные удары россиян, то есть когда спасатели уже начали работы на месте попадания, по ним снова наносится удар.

Как известно, в июне во время массированной атаки РФ были погибшие и травмированные спасатели в Киеве, а также в Тернопольской области. В частности, в столице в результате этой российской атаки погибли сразу трое пожарных-спасателей: Павел Езгор, Даниил Скадин, Андрей Ременный.

