Мировая премьера фильма состоялась на нынешнем Берлинском кинофестивале.

25 сентября 2025 года в украинский прокат выходит нежная и очень трогательная испанская мелодрама "Глухая" (исп. Sorda, англ. Deaf), которая уже успела покорить сердца европейских зрителей. Первые украинские зрители имели возможность посмотреть новинку в рамках кинофестиваля "Линия испанского кино 2025".

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывают, почему же стоит выбрать именно эту ленту среди значительного количества других интересных премьер сентября.

Фестивальный хит

Мировая премьера "Глухой" состоялась на нынешнем Берлинском кинофестивале в специальной программе Panorama. Кроме одобрительных отзывов и бурных оваций, лента получила еще и Приз зрительских симпатий.

После триумфа на Берлинале, испанская мелодрама вошла в программу еще двух престижных международных кинофестивалей: в Шанхае и Карловых Варах.

Высокие оценки прессы

Первые отзывы от тех, кто уже успел посмотреть картину, весьма положительные. Показатели ленты на основных платформах-агрегаторах это только подтверждают: на IMDB текущий рейтинг фильма составляет 7,4 из 10 баллов, а на Letterboxd – 4 из 5 баллов.

Более того, на Letterboxd "Глухая" сейчас занимает 24 место в зрительском списке 50 лучших фильмов 2025 года.

Между тем, на Rotten Tomatoes фильм на данный момент имеет 100% одобрение от критиков (на основе первых 10 отзывов).

Рецензии профильной прессы тоже преимущественно положительные. Например, издание Screen International охарактеризовало картину, как "вдумчивый и чувствительный фильм".

Важная тема

Сюжет рассказывает историю отношений Гектора и Анджелы, которая имеет нарушения слуха. Они любят друг друга, живут в полной гармонии и ждут рождения ребенка. Однако беременность, а тем более дальнейшее материнство, обещают стать настоящим вызовом для этой пары.

Анджела не способна услышать крик младенца, а потому вынуждена полностью полагаться на своего партнера. Такая зависимость усиливает ее сомнения в своей способности быть хорошей мамой, а также вызывает настоящий поток более сложных и запутанных эмоций, через которые придется пройти влюбленным.

Личная история

"Глухая" стала полнометражным дебютом для испанского режиссера Эвы Либертад. Лента создана на основе ее одноименного короткого метра, который в 2021 году получил номинацию на национальную кинопремию "Гоя".

Впрочем, самым интересным фактом здесь является то, что эта история вдохновлялась реальными событиями – однажды неслышащая сестра режиссера, художница Мириам Гарло пришла к ней и поделилась своими собственными переживаниями относительно будущего материнства. Чтобы добавить еще больше откровенности и правдивости, сама Мириам и исполнила главную роль в обеих версиях картины.

Особенности съемок фильма

Для написания сценария режиссер специально брала интервью у нескольких неслышащих матерей, расспрашивая их о переживаниях во время беременности, а также обо всех возможных трудностях, с которыми они сталкивались. Однако самым сложным этапом съемочного процесса оказалась работа с реальными детьми – чтобы показать рост девочки в течение первого года от ее рождения, творческая команда пригласила на съемочную площадку семерых разных малышей.

"Именно дети задавали темп съемки, поэтому разработанный с оператором план не сработал. С другой стороны, это добавляло сценам жизни", – вспоминает режиссер.

