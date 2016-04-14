Меджлис обжалует решение о прекращении его деятельности – адвокат

Об этом изданию Крым.Реалии сказал сам Темишев.

По его словам, текст постановления за подписью Натальи Поклонской ему вручил один из ее заместителей.

Адвокат отметил, что мотивирующей части, содержащей обоснование такого решения, ему не предоставили. «Все в решении, ничего другого нет», – сказал он.

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Адвокат отметил, что российская прокуратура решила приостановить деятельность Меджлиса из-за длительного рассмотрения в суде дела о запрете Меджлиса. «Суд затягивается. Прокурор думала, что все пройдет быстро, а оказалось, что нет, вот и использовали эту возможность», – сказал он.

Джемиль Темишев добавил, что правовыми последствиями этого решения может быть запрет митингов и собраний Меджлиса.

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Как сообщал УНИАН, сегодня так называемый "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская вынесла решение о приостановлении деятельности Меджлиса крымских татар.

Копия документа вручена представителям общественного объединения.

"Сегодня мной было принято решение о приостановлении деятельности общественного объединения "Меджлис крымскотатарского народа" с целью недопущения нарушения федерального законодательства", - сказала Поклонская.

В своем решении Поклонская ссылается на статьи 9 и 10 российского закона "О противодействии экстремистской деятельности". Решение российской прокуратуры Крыма" было направлено в Министерство юстиции РФ для включения его в общий перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена на территории РФ.

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"Приостанавливаются права общественного объединения. Им запрещается пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ, они не могут проводить различные публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады и вообще проводить любую работу. Вся их пропаганда будет запрещена", - пояснила "прокурор Крыма".