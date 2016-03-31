Порошенко: потери украинской армии от российской агрессии превышают потери США в Афганистане за 15 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на форуме «Борьба за свободу, что продолжается» сегодня в Вашингтоне.

«Со времени моего последнего визита в США, Украина фактически остановила наступление России» - заявил он, добавив, что Украина за это заплатила впечатляющую цену:

«Около 10 тыс. человек погибли, более 2,7 тыс. из них – это украинские военнослужащие, которые погибли от огня объединенных российско-террористических сил. Это число превышает военные потери США в Афганистане за последние 15 лет».