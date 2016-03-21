Суд разрешил задержание и арест начальника Генштаба РФ из-за вооруженной агрессии против Украины - Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в связи с агрессией России против Украины сообщено о подозрении 19 гражданам РФ, 14 из которых – это военные ВС РФ, которые находились и допрошены на территории Украины. Объявлено в розыск 11 военных.

"Судом предоставлено разрешение на задержание и доставку в суд для ареста ряда военных начальников генштаба ВС РФ. Это начальник Генштаба Герасимов, а также другие военные должностные лица", - заявил главный военный прокурор.

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Также Матиос добавил, что сейчас в украинских судах в связи с агрессией России находятся два актуальных уголовных производства против российских спецназовцев капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, а также против гражданина РФ Гаджиева.

"На данный момент вступили в законную силу и вступили в действие 4 приговора украинских судов, по которым 5 лиц признаны виновными в ведении агрессивной войны против Украины. Среди этих лиц два гражданина РФ – Горбунов и Доронин, один военный ВС РФ – Старков, которые приговорены к отбыванию наказания в виде лишения свободы от 11 до 14 лет соответственно", - сообщил Матиос.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году в ГПУ заявили, что начальнику Генштаба вооруженных сил РФ Герасимову и еще 10 российским военным сообщено о подозрении и они объявлены в межгосударственный розыск в связи с событиями в Иловайске Донецкой области в августе 2014 года.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны против Украины).