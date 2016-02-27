Черновцы официально разорвали побратимство с российскими Брянском и Подольском

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение о расторжении сотрудничества Черновцов с Подольском и Брянском было принято депутатами Черновицкого горсовета на очередной сессии 26 февраля. Инициатором такого решения стала фракция «ВО «Свобода», а поддержали его 30 депутатов.

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«Мы стали авторами этого решения, поскольку считаем такое сотрудничество совершенно неуместным, и даже позорным. Россия в настоящее время является агрессором и первое, что необходимо сделать - это разорвать любые соглашения, которые касаются украинско-российского сотрудничества. Итак, в Черновцах уже сделан первый шаг на уровне горсовета. Таким образом, украинские города показывают, что отказываются иметь что-то общее с Россией», - цитирует слова Мокловича пресс-служба ВО «Свобода».

Как известно, договор о побратимстве между городом Подольск и Черновцами был подписан 18 сентября 2001 года. Договор о побратимстве между Брянском и Черновцами был подписан в 2012 году.

Справка УНИАН. Сейчас действуют соглашения о побратимстве между Черновцами и еще 9 городами Солт Лейк Сити (США), Саскатун (Канада), Конин (Польша), Сучава, Яссы, Тимишоара (Румыния), Назарет Иллит (Израиль), Клагенфурт (Австрия), Бельцы (Республика Молдова).